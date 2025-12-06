Noël 2025 – Quartier Nantes Nord Salle festive Nantes Nord Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 19:00 – 23:29

Gratuit : non En famille, Adulte, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public, Personne en situation de handicap

Le Quartier Nord fête Noël les 6 et 13 décembre 2025 à la salle festive.- 6 décembre 2025: Chante Nwel trditionnel organisé par l’association Métisse à Nantes.Entrée payante, réservation conseilléehttps://www.helloasso.com/associations/metisse-a-nantes/evenements/chante-nwel-2025-13 écembre 2025: organisé par la ville de Nantes et les associations du quartier Nord. entrée gratuite Nous vous attendons nombreux

