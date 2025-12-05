Noël à Agen Agen
Noël à Agen Agen vendredi 5 décembre 2025.
Noël à Agen
Centre-ville d’Agen Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-05
Retrouvez la magie de Noël dans le centre-ville d’Agen ! Patinoire, village de Noël, petit train, animations de rue, chalets gourmands…
Retrouvez la magie de Noël dans le centre-ville d’Agen ! Patinoire, village de Noël, petit train, animations de rue, chalets gourmands… .
Centre-ville d’Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47 mairie.agen@agen.fr
English :
Experience the magic of Christmas in downtown Agen! Skating rink, Christmas village, little train, street entertainment, gourmet chalets?
L’événement Noël à Agen Agen a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Destination Agen