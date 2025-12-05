Noël à Agen Agen

Noël à Agen

Centre-ville d’Agen Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-05

Retrouvez la magie de Noël dans le centre-ville d’Agen ! Patinoire, village de Noël, petit train, animations de rue, chalets gourmands…

Centre-ville d’Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47 mairie.agen@agen.fr

English :

Experience the magic of Christmas in downtown Agen! Skating rink, Christmas village, little train, street entertainment, gourmet chalets?

