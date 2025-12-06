Noël à Agen La patinoire Place Foch Agen

Noël à Agen La patinoire

Place Foch Centre-ville d’Agen Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-06

Devant la cathédrale, venez patiner en famille ou entre amis et apprécier quelques douceurs dans les chalets gourmands.

Devant la cathédrale, venez patiner en famille ou entre amis et apprécier quelques douceurs dans les chalets gourmands. .

Place Foch Centre-ville d’Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Noël à Agen La patinoire

In front of the cathedral, come skate with family and friends, and enjoy some sweet treats in the gourmet chalets.

L’événement Noël à Agen La patinoire Agen a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Destination Agen