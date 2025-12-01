Noël à Argelès-Gazost Place de la république Argelès-Gazost

Noël à Argelès-Gazost

Place de la république ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

Date(s) :

2025-12-21

À partir de 10h Déambulation du Père Noël en tracteur dans les rues du village. Une animation originale et joyeuse pour petits et grands.

À 14h30 Arrivée spectaculaire des Pères Noël motards sur la place de la République, suivie d’une distribution de bonbons pour le plus grand plaisir des enfants.

À 15h Place au spectacle Ho Ho Ho présenté par la Compagnie Diagonale 40 minutes de rires, de poésie et d’esprit de Noël à savourer en famille (spectacle tout public).

À 16h Goûter et friandises offerts par la mairie, pour clore cette belle journée dans une ambiance chaleureuse et festive.

.

Place de la république ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 22 66

English :

From 10 a.m.: Santa Claus rides his tractor through the village streets. An original and joyful event for young and old.

2:30 p.m.: Spectacular arrival of the motorcycle Santas on Place de la République, followed by a candy distribution to the delight of children.

3pm: Ho Ho Ho, presented by Compagnie Diagonale? 40 minutes of laughter, poetry and Christmas spirit for the whole family (all ages).

4pm: Snacks and treats offered by the Town Hall, to round off this wonderful day in a warm and festive atmosphere.

German :

Ab 10 Uhr: Umzug des Weihnachtsmanns mit einem Traktor durch die Straßen des Dorfes. Eine originelle und fröhliche Animation für Groß und Klein.

Um 14:30 Uhr: Spektakuläre Ankunft der Motorrad-Weihnachtsmänner auf dem Place de la République, gefolgt von der Verteilung von Süßigkeiten zur Freude der Kinder.

Um 15 Uhr: Die Compagnie Diagonale präsentiert die Show Ho Ho Ho ? 40 Minuten voller Lachen, Poesie und Weihnachtsstimmung für die ganze Familie (Vorstellung für alle Altersgruppen).

Um 16 Uhr: Die Stadtverwaltung bietet einen Imbiss und Süßigkeiten an, um diesen schönen Tag in einer warmen und festlichen Atmosphäre abzuschließen.

Italiano :

Dalle ore 10.00: Babbo Natale su un trattore per le strade del villaggio. Un evento originale e gioioso per grandi e piccini.

14.30: I Babbi Natale in moto arrivano in modo spettacolare in Place de la République, seguiti da una distribuzione di caramelle per la gioia dei bambini.

15.00: Lo spettacolo Ho Ho Ho presentato dalla Compagnie Diagonale? 40 minuti di risate, poesia e spirito natalizio per tutta la famiglia.

Ore 16.00: merenda e dolcetti offerti dal Municipio, per concludere questa splendida giornata in un’atmosfera calda e festosa.

Espanol :

A partir de las 10 h: Papá Noel en tractor por las calles del pueblo. Un acontecimiento original y alegre para grandes y pequeños.

A las 14.30 h: llegada espectacular de los Papás Noel en moto a la plaza de la República, seguida de un reparto de caramelos para deleite de los niños.

15.00 h: Espectáculo Ho Ho Ho presentado por la Compagnie Diagonale? 40 minutos de risas, poesía y espíritu navideño para toda la familia.

16.00 h: Aperitivos y golosinas a cargo del Ayuntamiento, para completar esta magnífica jornada en un ambiente cálido y festivo.

L’événement Noël à Argelès-Gazost Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-11-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65