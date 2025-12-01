Noël à Artias Château d’Artias Retournac

Noël à Artias

Château d’Artias Artias Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Venez nous rejoindre au pied du château pour le spectacle de la crèche vivante. La taverne sera ouverte pour passer un instant convivial. Boissons chaudes seront servies ainsi que des crêpes confectionnées par les bénévoles au profit du téléthon.

.

Château d’Artias Artias Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 02 99 59

English :

Come and join us at the foot of the castle for the living nativity scene. The tavern will be open for a convivial moment. Hot drinks and crêpes will be served, with proceeds going to the Telethon.

L’événement Noël à Artias Retournac a été mis à jour le 2025-12-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire