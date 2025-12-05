Noël à Auray 2025 Auray

Noël à Auray 2025

Place de la République Auray Morbihan

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-24

Du 5 au 24 décembre, la magie de Noël s’installe à Auray.

Un programme riche et festif vous est proposé pour partager ensemble la magie de Noël !

Le 5 décembre marquera lancement des illuminations et le début des festivités.

Le 6 décembre, ne manquez pas l’arrivée du Père Noël à Saint-Goustan, suivie d’un feu d’artifice qui fera briller le port.

Tout au long du mois, découvrez le Marché de Noël place Notre-Dame, la Maison du Père Noël, des spectacles de rue, le village médiéval, ainsi que des animations pour petits et grands.

Du vendredi 12 décembre au mercredi 24 décembre Marché de Noël Place Notre-Dame devant l’église Saint-Gildas

Les 13, 14, 17, 20, 21, 22 et 23 décembre La maison du Père Noël Chapelle de la Congrégation, Rue du Lait

Les 13, 14, 20 et 21 décembre, de 10h à 18h Village Lego® Petit Théâtre

Samedi 20 de 11 h à 21 h et Dimanche 22 décembre de 11 h à 18 h Marché au village Médiéval Chapelle Saint-Esprit

Dimanche 21 décembre à 16 h, Vin chaud & Goûter Place de la République

Les 13,14, 20, 21 décembre Spectacles de rue Sillonnez notre cœur de ville et laissez-vous emporter par la magie des spectacles de rue.

Les 13, 14, 20 et 21 décembre, de 14h30 à 18h30 La calèche du Père Noël Départ du Marché de Noël, place Notre-Dame.

Tout le programme en cliquant que le bouton Consulter le PDF ou en ligne sur le site auray.fr .

Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

