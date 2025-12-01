Noël à Aytré Aytré
Noël à Aytré
Place des Charmilles Aytré Charente-Maritime
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
2025-12-13
Comme chaque année, la Ville s’anime pour les fêtes avec son grand rendez-vous gratuit place des Charmilles.
English : Christmas in Aytré
As every year, the town comes alive for the festive season with its big free event on Place des Charmilles.
German : Weihnachten in Aytré
Wie jedes Jahr belebt sich die Stadt für die Feiertage mit ihrer großen kostenlosen Veranstaltung auf dem Place des Charmilles.
Italiano :
Come ogni anno, la città si anima per le feste con il grande evento gratuito in Place des Charmilles.
Espanol : Navidad en Aytré
Como cada año, la ciudad se anima para las fiestas con su gran evento gratuito en la plaza des Charmilles.
