Noël à Bagneux Bagneux Saumur

Noël à Bagneux

Bagneux 1 Rue du Dolmen Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 17:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Les enfants du monde entier rêvent de voir le vrai Père Noël en chair et en os.

Or, vous n’êtes pas sans savoir que le Père Noël réside en Laponie… Alors pour ceux qui ne sont pas prêts à faire un tel voyage, Effervescences s’est démené pour le faire venir à Bagneux !

[En collaboration avec la commune déléguée de Bagneux]

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 23 décembre 2025 de 14h à 17h. .

English :

Children all over the world dream of seeing the real Santa Claus in the flesh.

