Noël à Barèges Place du cinéma Barèges mercredi 24 décembre 2025.
Gratuit
Début : 2025-12-24 15:00:00
fin : 2025-12-24 19:00:00
2025-12-24
De 15h à 18h animations et jeux de bois, de cirque et cie. Jeux à disposition pour tout public, enfants sous la responsabilité des parents.
De 18h à 19h arrivée du Père Noël en Batucada avec Graines de Samba suivie de la séance photo avec le Père Noël sous l’arbre de Noël.
Offert par le Père Noël de Barèges. .
Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
English :
From 3pm to 6pm: entertainment and games with wood, circus and co. Games available for all, children under parents’ responsibility.
6pm to 7pm: arrival of Santa Claus on Batucada with Graines de Samba, followed by a photo session with Santa under the Christmas tree.
German :
Von 15:00 bis 18:00 Uhr: Animationen und Spiele mit Holz, Zirkus und Co. Spiele für jedes Publikum verfügbar, Kinder unter der Verantwortung der Eltern.
Von 18 bis 19 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns in einer Batucada mit Graines de Samba, gefolgt von einem Fotoshooting mit dem Weihnachtsmann unter dem Weihnachtsbaum.
Italiano :
Dalle 15.00 alle 18.00: animazione e giochi in legno, giochi circensi e altro. Giochi disponibili per il pubblico, bambini sotto la responsabilità dei genitori.
Dalle 18.00 alle 19.00: arrivo di Babbo Natale su una Batucada con Graines de Samba, seguito da una sessione di foto con Babbo Natale sotto l’albero di Natale.
Espanol :
De 15:00 a 18:00: animación y juegos de madera, juegos de circo y mucho más. Juegos disponibles para el público en general, niños bajo la responsabilidad de sus padres.
De 18:00 a 19:00: llegada de Papá Noel en batucada con Graines de Samba, seguida de una sesión de fotos con Papá Noel bajo el árbol de Navidad.
