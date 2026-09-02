Noël à Batzendorf Batzendorf
samedi 28 novembre 2026 · Batzendorf
Informations pratiques
Batzendorf
Noël à Batzendorf
33 rue Principale Batzendorf Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 17:00:00
fin : 2026-11-28 22:00:00
Date(s) :
2026-11-28
L’association ‘’Cap Pleine Forme’’, en partenariat avec la commune de Batzendorf, organise un concert avec Tom Mathis à l’Église St Arbogast samedi 28 novembre à 17h.
L’association ‘’Cap Pleine Forme’’, en partenariat avec la commune de Batzendorf,
organise un concert avec Tom Mathis à l’Église St Arbogast samedi 28 novembre à 17h.
La magie se poursuivra dans la cour de la ferme Burg à partir de 18h avec la décoration du sapin de Noël, les chants des enfants du RPI Batzendorf et Wintershouse, le passage de St Nicolas…
Vin chaud et restauration. 0 .
33 rue Principale Batzendorf 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 40 52 07 weberanny@wanadoo.fr
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English :
The « Cap Pleine Forme » association, in partnership with the town of Batzendorf, is organizing a concert featuring Tom Mathis at St. Arbogast Church on Saturday, November 28, at 5 p.m.
L’événement Noël à Batzendorf Batzendorf a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau