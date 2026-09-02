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AGENDA · Batzendorf

Noël à Batzendorf Batzendorf

samedi 28 novembre 2026 · Batzendorf

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
33 rue Principale
Ville
67500 Batzendorf
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Batzendorf

Noël à Batzendorf

33 rue Principale Batzendorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 17:00:00
fin : 2026-11-28 22:00:00

Date(s) :
2026-11-28

L’association ‘’Cap Pleine Forme’’, en partenariat avec la commune de Batzendorf, organise un concert avec Tom Mathis à l’Église St Arbogast samedi 28 novembre à 17h.
L’association ‘’Cap Pleine Forme’’, en partenariat avec la commune de Batzendorf,
organise un concert avec Tom Mathis à l’Église St Arbogast samedi 28 novembre à 17h.
La magie se poursuivra dans la cour de la ferme Burg à partir de 18h avec la décoration du sapin de Noël, les chants des enfants du RPI Batzendorf et Wintershouse, le passage de St Nicolas…
Vin chaud et restauration. 0  .

33 rue Principale Batzendorf 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 40 52 07  weberanny@wanadoo.fr

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English :

The « Cap Pleine Forme » association, in partnership with the town of Batzendorf, is organizing a concert featuring Tom Mathis at St. Arbogast Church on Saturday, November 28, at 5 p.m.

L’événement Noël à Batzendorf Batzendorf a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau