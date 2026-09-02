Informations pratiques

Batzendorf

Noël à Batzendorf

33 rue Principale Batzendorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28 17:00:00

fin : 2026-11-28 22:00:00

Date(s) :

2026-11-28

L’association ‘’Cap Pleine Forme’’, en partenariat avec la commune de Batzendorf, organise un concert avec Tom Mathis à l’Église St Arbogast samedi 28 novembre à 17h.

L’association ‘’Cap Pleine Forme’’, en partenariat avec la commune de Batzendorf,

organise un concert avec Tom Mathis à l’Église St Arbogast samedi 28 novembre à 17h.

La magie se poursuivra dans la cour de la ferme Burg à partir de 18h avec la décoration du sapin de Noël, les chants des enfants du RPI Batzendorf et Wintershouse, le passage de St Nicolas…

Vin chaud et restauration. 0 .

33 rue Principale Batzendorf 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 40 52 07 weberanny@wanadoo.fr

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English :

The « Cap Pleine Forme » association, in partnership with the town of Batzendorf, is organizing a concert featuring Tom Mathis at St. Arbogast Church on Saturday, November 28, at 5 p.m.

L’événement Noël à Batzendorf Batzendorf a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau