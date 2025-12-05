Noël à Beaugency

Beaugency Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2025-12-05

La ville de Beaugency propose de beaux événements pour Noël !

Du 5 décembre au 3 janvier 2026, de beaux événements sont proposés par la Ville de Beaugency marché de Noël, patinoire, illuminations, concerts, parade lumineuse, cinéma, Noël au Château !

La fin d’année sera festive à Beaugency !

Le programme complet est disponible ci-dessous. .

Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 50 01

English :

The town of Beaugency is offering some great events for Christmas!

L’événement Noël à Beaugency Beaugency a été mis à jour le 2025-11-28 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE