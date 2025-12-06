Noël à Beaupré 3 week-ends Accords Mets de Fêtes & Vins au Château de Beaupré D7n Château de Beaupré Aix-en-Provence

Noël à Beaupré 3 week-ends Accords Mets de Fêtes & Vins au Château de Beaupré

Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025 de 10h45 à 18h15.

Du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025 de 10h45 à 18h15.

Du samedi 20 au dimanche 21 décembre 2025 de 10h45 à 18h15. D7n Château de Beaupré Château de Beaupré Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le Château de Beaupré fête Noël, et organise sur 3 week-ends un marché de producteurs locaux et d’artisans d’arts.

Au cours de ces trois week-ends festifs, des chefs et artisans de la région présenteront aux visiteurs leur savoir-faire gastronomique.



Week-end Caviar

• Samedi 6 décembre Vincent Poëtte, Chef du restaurant la Cosmétique à Marseille.

• Dimanche 7 décembre Vanessa Robuschi, Fondatrice de Bon à Manger



Week-end Truffe:

• Samedi 13 et dimanche 14 décembre Bertrand Loyer, Trufficulteur à Pélissanne



Week-end Foie Gras

• Samedi 20 décembre Adel Dakkar, Chef au Nhow Hôtel à Marseille

• Dimanche 21 décembre Nicolas Bottero, Chef étoilé du Mas Bottero à Saint-Cannat



Un petit marché de producteurs locaux investira la cour du domaine le temps des festivités. Côté restauration, Beaupré accueillera également les foodtrucks Legoû et l’Emporte pâtes, un ostréiculteur de l’étang de Thau, ainsi que Raphaël Chiappero, artisan charcutier, afin de proposer une offre de restauration conviviale salée & sucrée, tout au long de ces journées.



Infos pratiques 45 min par atelier. .

D7n Château de Beaupré Château de Beaupré Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 33 59 boutique@beaupre.fr

English :

Château de Beaupré celebrates Christmas with a 3-weekend market of local producers and arts and crafts.

German :

Das Château de Beaupré feiert Weihnachten und veranstaltet an drei Wochenenden einen Markt mit lokalen Erzeugern und Kunsthandwerkern.

Italiano :

Lo Château de Beaupré festeggia il Natale con un mercato di produttori locali e di artigianato artistico per 3 fine settimana.

Espanol :

El castillo de Beaupré celebra la Navidad con un mercado de productores y artesanos locales durante 3 fines de semana.

L’événement Noël à Beaupré 3 week-ends Accords Mets de Fêtes & Vins au Château de Beaupré Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence