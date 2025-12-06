Noël à Beaupré D7n Château de Beaupré Saint-Cannat

Noël à Beaupré

Samedi 6 décembre 2025 de 10h45 à 19h.

Dimanche 7 décembre 2025 de 10h45 à 19h.

Samedi 13 décembre 2025 de 10h45 à 19h.

Dimanche 14 décembre 2025 de 10h45 à 19h.

Samedi 20 décembre 2025 de 10h45 à 19h.

Dimanche 21 décembre 2025 de 10h45 à 19h.

En décembre, le Château de Beaupré propose 3 week-ends gastronomiques en célébrant les accords Mets & Vins de fête aux côtés de chefs régionaux.

Beaupré s’habille de sapins, allume ses braseros et s’illumine aux chaleureuses couleurs de Noël. Au cours de ces trois week-ends festifs, des chefs et artisans de la région présenteront aux visiteurs leur savoir-faire gastronomique.



Week-end Cavair

-Samedi 6 décembre Vincent Poëtte, Chef du restaurant la Cosmétique à Marseille.

-Dimanche 7 décembre Vanessa Robuschi, Fondatrice de Bon à Manger



Week-end Truffe:

-Samedi 13 et dimanche 14 décembre Bertrand Loyer, Trufficulteur à Pelissanne



Week-end Foie Gras

-Samedi 20 décembre Adel Dakkar, Chef au Nhow Hôtel à Marseille

-Dimanche 21 décembre Nicolas Bottero, Chef étoilé du Mas Bottero à Saint Cannat



Un petit marché de producteurs locaux investira la cour du domaine le temps des festivités. Côté restauration, Beaupré accueillera également les foodtrucks Legoû et l’Emporte pâtes, un ostréiculteur de l’étang de Thau, ainsi que Raphaël Chiappero, artisan charcutier, afin de proposer une offre de restauration conviviale salée & sucrée, tout au long de ces journées.



Infos pratiques

-45 min par atelier

-15€ par personne .

D7n Château de Beaupré Château de Beaupré Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In December, Château de Beaupré offers 3 gastronomic weekends celebrating festive food & wine pairings with regional chefs.

German :

Im Dezember bietet das Château de Beaupré drei gastronomische Wochenenden an, indem es an der Seite regionaler Küchenchefs die festlichen Kombinationen von Speisen und Weinen zelebriert.

Italiano :

A dicembre, lo Château de Beaupré propone 3 fine settimana gastronomici che celebrano abbinamenti di cibo e vino con chef regionali.

Espanol :

En diciembre, el Château de Beaupré ofrece 3 fines de semana gastronómicos que celebran maridajes festivos con chefs regionales.

