Noël à Bécon les Granits marché de noël, Feu d’artifice et Marche aux flambeaux Bécon-les-Granits

Bécon-les-Granits Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
Les festivités de Noël à Bécon-Les-Granits s’organisent les 6 & 7 décembre 2025.
Samedi 6 décembre
Marche aux flambeaux départ de l’église à 18h30
Feu d’artifice Salle Belle Roche à 19h30
Dimanche 7 décembre
Marché de Noël Salle Belle Roche de 10h à 18h
Producteurs & artisans locaux, animations Père-Noël & Poneys
Restauration, bar à huitres, buvette .
Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 90 08
English :
Christmas festivities in Bécon-Les-Granits take place on December 6 & 7, 2025.
German :
Die Weihnachtsfeierlichkeiten in Bécon-Les-Granits werden am 6. & 7. Dezember 2025 organisiert.
Italiano :
Le festività natalizie a Bécon-Les-Granits si svolgono il 6 e 7 dicembre 2025.
Espanol :
Las fiestas de Navidad en Bécon-Les-Granits se celebran los días 6 y 7 de diciembre de 2025.
