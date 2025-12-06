Noël à Bécon les Granits marché de noël, Feu d’artifice et Marche aux flambeaux

Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Les festivités de Noël à Bécon-Les-Granits s’organisent les 6 & 7 décembre 2025.

Samedi 6 décembre

Marche aux flambeaux départ de l’église à 18h30

Feu d’artifice Salle Belle Roche à 19h30

Dimanche 7 décembre

Marché de Noël Salle Belle Roche de 10h à 18h

Producteurs & artisans locaux, animations Père-Noël & Poneys

Restauration, bar à huitres, buvette .

Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 90 08

English :

Christmas festivities in Bécon-Les-Granits take place on December 6 & 7, 2025.

German :

Die Weihnachtsfeierlichkeiten in Bécon-Les-Granits werden am 6. & 7. Dezember 2025 organisiert.

Italiano :

Le festività natalizie a Bécon-Les-Granits si svolgono il 6 e 7 dicembre 2025.

Espanol :

Las fiestas de Navidad en Bécon-Les-Granits se celebran los días 6 y 7 de diciembre de 2025.

