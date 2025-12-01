Noël à Bellevue Brest
Noël à Bellevue Brest samedi 13 décembre 2025.
Noël à Bellevue
25 Place Napoléon III Brest Finistère
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13 18:30:00
2025-12-13
Cette année, Noël casse la Baraque en pantoufles!C’est un après-midi décalé qui vous attend avec des animations et des surprises autour des chaussons!
Informations pratiques
Horaires de 14h30 à 18h30
Petite restauration sur place
Salle de la Baraque (Mairie de quartier de Bellevue) .
Salle de la Baraque (Mairie de quartier de Bellevue)
25 Place Napoléon III Brest 29200 Finistère Bretagne
