Noël à Bellevue Brest

Noël à Bellevue

25 Place Napoléon III Brest Finistère

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

2025-12-13

Cette année, Noël casse la Baraque en pantoufles!C’est un après-midi décalé qui vous attend avec des animations et des surprises autour des chaussons!

Horaires de 14h30 à 18h30

Petite restauration sur place

Salle de la Baraque (Mairie de quartier de Bellevue) .

25 Place Napoléon III Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80

