Noël à Bergerac Bergerac
Noël à Bergerac Bergerac dimanche 14 décembre 2025.
Noël à Bergerac
Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Cette année encore, Bergerac s’illumine pour un Noël inoubliable !
À partir du 3 décembre, la ville se transforme en un véritable village de fête où petits et grands trouveront de quoi s’émerveiller. Chaque semaine, la Place Gambetta et le Centre-Ville vibreront au rythme des animations variées qui feront briller les yeux de tous !
Programme
4h-18h Présence du Père Noël (Photos de 15h à 18h)
14h Sculpture sur glace Place Gambetta
14h Calèche Départ parvis église Notre-Dame
15h Spectacle Cie Envers du Monde , Les petites casseroles que tu trimbales Place Gambetta
15h Concert Christmas Carols Place Louis de la Bardonnie
16h30 Fanfare La Bodega Place Gambetta
Sur réservation spectacle à Dordonha .
Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : Noël à Bergerac
L’événement Noël à Bergerac Bergerac a été mis à jour le 2025-11-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides