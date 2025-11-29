Noël à Bergerac

Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Cette année encore, Bergerac s’illumine pour un Noël inoubliable !

À partir du 3 décembre, la ville se transforme en un véritable village de fête où petits et grands trouveront de quoi s’émerveiller. Chaque semaine, la Place Gambetta et le Centre-Ville vibreront au rythme des animations variées qui feront briller les yeux de tous !

Programme

4h-18h Présence du Père Noël (Photos de 15h à 18h)

14h Sculpture sur glace Place Gambetta

14h Calèche Départ parvis église Notre-Dame

15h Spectacle Cie Envers du Monde , Les petites casseroles que tu trimbales Place Gambetta

15h Concert Christmas Carols Place Louis de la Bardonnie

16h30 Fanfare La Bodega Place Gambetta

Sur réservation spectacle à Dordonha .

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

mis à jour le 2025-11-27