Noël à Biscarrosse, son marché, ses animations Biscarrosse

Noël à Biscarrosse, son marché, ses animations

La magie de Noël revient à Biscarrosse avec des festivités et des animations pour petits et grands. Plongez dans l’ambiance en découvrant le centre-ville et la place Charles de Gaulle transformés en lieux pour célébrer cette période spéciale de l’année.

Le marché de Noël, Place Marsan, ouvre ses portes du 13 au 28 décembre. Des idées cadeaux artisanaux, des délices gourmands et des décorations vous attendent.

(Re)découvrez le coin restauration, au Parking Clémenceau, à côté de la patinoire. Réveillez vos papilles avec une variété d’offres, le tout dans un coin cosy où la convivialité est à l’honneur.

Profitez également d’un programme complet d’animations pour petits et grands, et de la traditionnelle patinoire parking Clémenceau, du 12 décembre au 04 janvier. .

