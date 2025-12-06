Noël à Blois Parade de Noël Blois
Blois Loir-et-Cher
Début : Samedi 2025-12-06
2025-12-06
Noël à Blois Parade de Noël. Avec la compagnie Remue ménage, au départ de la place du Château.
Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 44 51 82
English :
Noël à Blois Christmas parade. With the Remue ménage company, departing from Place du Château.
German :
Weihnachten in Blois Weihnachtsparade. Mit der Kompanie Remue ménage, Start auf dem Place du Château.
Italiano :
Noël à Blois sfilata di Natale. Con la compagnia di ménage Remue, con partenza da Place du Château.
Espanol :
Noël à Blois Desfile de Navidad. Con la compañía Remue ménage, salida de la Place du Château.
