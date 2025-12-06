Noël à Blois Parade de Noël

Blois Loir-et-Cher

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Noël à Blois Parade de Noël. Avec la compagnie Remue ménage, au départ de la place du Château.

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 44 51 82

English :

Noël à Blois Christmas parade. With the Remue ménage company, departing from Place du Château.

German :

Weihnachten in Blois Weihnachtsparade. Mit der Kompanie Remue ménage, Start auf dem Place du Château.

Italiano :

Noël à Blois sfilata di Natale. Con la compagnia di ménage Remue, con partenza da Place du Château.

Espanol :

Noël à Blois Desfile de Navidad. Con la compañía Remue ménage, salida de la Place du Château.

