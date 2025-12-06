Noël à Brive 2025 Arrivée du Père Noël Brive-la-Gaillarde
Noël à Brive 2025 Arrivée du Père Noël
1 Avenue du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Arrivée du Père Noël
A 18h devant le Phare.
Gratuit.
Renseignements: 05 55 24 08 80 .
1 Avenue du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
