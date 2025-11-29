Noël à Brive 2025: Déambulation musicale en centre-ville Brive-la-Gaillarde
Noël à Brive 2025: Déambulation musicale en centre-ville Brive-la-Gaillarde dimanche 14 décembre 2025.
Noël à Brive 2025: Déambulation musicale en centre-ville
Brive-la-Gaillarde Corrèze


Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-23

2025-12-14 2025-12-19 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23
Déambulation musicale pour accompagner tes achats de Noël.
14 décembre Parade Circus
19 décembre Carol of the Belles
21 décembre Bal des cygnes
Fleurs lumineuses
Flacon de Noël
22 décembre Jazz band
Echassiers lumineux
Le Grinch
23 décembre Flocon and Co
Parapluies lumineux
Pat patrouille .
Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
English : Noël à Brive 2025: Déambulation musicale en centre-ville
