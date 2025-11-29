Noël à Brive 2025: Déambulation musicale en centre-ville

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-14 2025-12-19 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23

Déambulation musicale pour accompagner tes achats de Noël.

14 décembre Parade Circus

19 décembre Carol of the Belles

21 décembre Bal des cygnes

Fleurs lumineuses

Flacon de Noël

22 décembre Jazz band

Echassiers lumineux

Le Grinch

23 décembre Flocon and Co

Parapluies lumineux

Pat patrouille .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

