Noël à Brive 2025: Grande parade de Noël Brive-la-Gaillarde

Noël à Brive 2025: Grande parade de Noël

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

La parade commencera à 18h, boulevard Koenig jusqu’à la Place du 14 juillet (Guierle). Une cinquantaine d’artistes déambuleront avec le Père-Noël, tout en hauteur et en lumière, pour illuminer les yeux des petits comme des grands et faire briller l’esprit des fêtes.

Renseignements: 05 55 24 08 80. .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

