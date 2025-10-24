Noël à Brive 2025: Grande parade de Noël Brive-la-Gaillarde
Noël à Brive 2025: Grande parade de Noël Brive-la-Gaillarde dimanche 21 décembre 2025.
Noël à Brive 2025: Grande parade de Noël
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
La parade commencera à 18h, boulevard Koenig jusqu’à la Place du 14 juillet (Guierle). Une cinquantaine d’artistes déambuleront avec le Père-Noël, tout en hauteur et en lumière, pour illuminer les yeux des petits comme des grands et faire briller l’esprit des fêtes.
Renseignements: 05 55 24 08 80. .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
