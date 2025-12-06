Noël à Brive 2025: Père Noël dans son chalet Brive-la-Gaillarde

Noël à Brive 2025: Père Noël dans son chalet

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-06 2025-12-10 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24

Présence du Père Noël dans son chalet.

Gratuit.

Renseignements: 05 55 24 08 80. .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

