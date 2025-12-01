Noël à Brive 2025 Soirée musicale Brive-la-Gaillarde

Noël à Brive 2025 Soirée musicale

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

RDV à 19h pour lancer les festivités de Noël avec DJ Psman19.   .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 

