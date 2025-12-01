Noël à Brive 2025 Soirée musicale Brive-la-Gaillarde
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-12-29
2025-12-29
RDV à 19h pour lancer les festivités de Noël avec DJ Psman19. .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
