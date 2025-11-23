Noël à Brive 2025 Spectacles enfants Brive-la-Gaillarde
mercredi 17 décembre 2025.
Noël à Brive 2025 Spectacles enfants
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
15h Spectacle de chant des enfants de Raoul D’Autry
15h15 Chorégraphie des enfants de Cap Ouest sur une musique de David Guetta
Réalisés par 2 ALSH de Brive .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
