Noël à Brive 2025 Spectacles enfants Brive-la-Gaillarde mercredi 17 décembre 2025.

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17

2025-12-17

15h Spectacle de chant des enfants de Raoul D’Autry
15h15 Chorégraphie des enfants de Cap Ouest sur une musique de David Guetta
Réalisés par 2 ALSH de Brive   .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 

