Noël à Broons Broons

Noël à Broons

Place Du Guesclin Broons Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

2025-12-05

A l’occasion des fêtes de Noël, la mairie et l’Union des commerçants, artisans et producteurs de Broons UCAP Broons se mobilisent pour vous offrir tout un programme de festivités

– balades en calèche

– lancement des illuminations

– potage, vin & chocolat chauds offerts

– photos avec le Père Noël

– chalets de Noël vente de galette-saucisses, crêpes, huîtres et vin blanc

A 19h, défilé des enfants costumés et spectacle en déambulation des Bigouden Light Spectacle visuel et plein de poésie en sept tableaux (40 minutes). Inspiré par la vie des femmes de Bretagne, les artistes enchaînent les chorégraphies dans des costumes extraordinairement lumineux. .

Place Du Guesclin Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 60 03

