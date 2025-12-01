Noël à Buis

Buis-les-Baronnies Drôme

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Animations en déambulation d’échassiers & spectacle de feu ! Ce spectacle est une cascade de tableaux spectaculaires, poétiques et virtuoses, un cadeau pour les yeux et les oreilles qui ne laissera personne indifférent !

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 coordination.cva@mairie.buislesbaronnies.fr

English :

Stilt-walker entertainment & fire show! This show is a cascade of spectacular, poetic and virtuoso tableaux, a gift for the eyes and ears that will leave no one indifferent!

German :

Animationen mit Stelzenläufern & Feuershow! Diese Show ist eine Kaskade von spektakulären, poetischen und virtuosen Bildern, ein Geschenk für Augen und Ohren, das niemanden gleichgültig lassen wird!

Italiano :

Trampolieri erranti e spettacolo di fuoco! Questo spettacolo è una cascata di tableaux spettacolari, poetici e virtuosi, una festa per gli occhi e per le orecchie che non lascerà nessuno indifferente!

Espanol :

¡Zancudos errantes y espectáculo de fuego! Este espectáculo es una cascada de cuadros espectaculares, poéticos y virtuosos, ¡una fiesta para la vista y el oído que no dejará indiferente a nadie!

