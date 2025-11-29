Noël à Caen L’après-midi des lutins Caen
Noël à Caen L’après-midi des lutins Caen samedi 29 novembre 2025.
Noël à Caen L’après-midi des lutins
Place Saint-Sauveur Caen Calvados
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
Noël approche à grand pas alors commençons les célébrations ! Et quoi de plus enchanteur qu’un magicien pour inaugurer cette période ? Ses tours émerveilleront petits et grand place Saint Sauveur. Puis, il laissera la place au bal Mandarine Mandarine.
Un chocolat chaud et un surprise sucrée offerts
La magie de Noël s’installe en ville !
Noël approche à grands pas, et pour lancer les festivités, un magicien viendra enchanter petits et grands sur la place Saint-Sauveur. Ses tours plein de malice et de poésie feront briller les yeux des spectateurs avant de laisser place, dès 16 h, au bal Mandarine. Un moment joyeux et convivial à partager en famille !
Les petits lutins recevront un chocolat chaud et une douce surprise sucrée. .
Place Saint-Sauveur Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 41 00
English : Noël à Caen L’après-midi des lutins
Christmas is fast approaching, so let’s start celebrating! And what could be more enchanting than a magician to usher in the season? His tricks will amaze young and old in Place Saint Sauveur. Then it’s off to the Mandarine Mandarine ball.
Hot chocolate and a sweet surprise on offer
German : Noël à Caen L’après-midi des lutins
Weihnachten naht mit großen Schritten, also beginnen wir mit den Feierlichkeiten! Und wie könnte man diese Zeit zauberhafter einläuten als mit einem Zauberer? Seine Tricks werden Groß und Klein auf dem Place Saint Sauveur in Staunen versetzen. Anschließend macht er Platz für den Mandarine-Mandarine-Ball.
Eine heiße Schokolade und eine süße Überraschung werden angeboten
Italiano :
Il Natale si avvicina a grandi passi, quindi via ai festeggiamenti! E cosa c’è di più incantevole di un mago per inaugurare la stagione? I suoi trucchi stupiranno grandi e piccini in Place Saint Sauveur. Poi si passa al Ballo del Mandarino.
Cioccolata calda e una dolce sorpresa in offerta
Espanol :
Se acerca la Navidad, así que ¡a celebrar! ¿Y qué hay más encantador que un mago para inaugurar la temporada? Sus trucos sorprenderán a grandes y pequeños en la plaza Saint Sauveur. A continuación, el Baile de la Mandarina.
Chocolate caliente y una dulce sorpresa
