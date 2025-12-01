Noël à Caen L’étonnant Calendrier de l’Avent Caen

Noël à Caen L’étonnant Calendrier de l’Avent

Esplanade Jean-Marie Louvel Caen Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-01 18:00:00

fin : 2025-12-24

2025-12-01

Il est de retour… et promet encore plus de magie !

Chaque soir à 18 h, vivez un nouveau moment à la manière d’un calendrier de l’Avent géant. Une fenêtre de l’Hôtel de Ville s’illumine et révèle une surprise inédite spectacle, chant, acrobatie… chaque jour réserve son lot d’émerveillement.

Chaque soir à 18 h, vivez un nouveau moment enchanté à la manière d’un calendrier de l’Avent géant. Une fenêtre de l’Hôtel de Ville s’illumine et révèle une surprise inédite spectacle, chant, acrobatie… chaque jour réserve son lot d’émerveillement en attendant Noël.

L’horaire du 24 décembre est susceptible d’être modifié. .

English : Noël à Caen L’étonnant Calendrier de l’Avent

It’s back? and promises even more magic!

Every evening at 6 p.m., experience a new moment like a giant Advent calendar. A window in the Hôtel de Ville lights up, revealing a new surprise: a show, singing, acrobatics? each day holds its share of wonder.

German : Noël à Caen L’étonnant Calendrier de l’Avent

Er ist wieder da? und verspricht noch mehr Magie!

Jeden Abend um 18 Uhr erleben Sie einen neuen Moment im Stil eines riesigen Adventskalenders. Ein Fenster des Rathauses wird beleuchtet und enthüllt eine ganz neue Überraschung: Schauspiel, Gesang, Akrobatik? jeder Tag hält eine Menge Überraschungen bereit.

Italiano :

È tornato e promette ancora più magia!

Ogni sera alle 18.00, vivete un nuovo momento nello stile di un calendario dell’Avvento gigante. Una finestra dell’Hôtel de Ville si illuminerà per rivelare una sorpresa inedita: uno spettacolo, un canto, un’acrobazia? Ogni giorno riserverà la sua parte di sorprese.

Espanol :

Ha vuelto… ¡y promete aún más magia!

Cada tarde, a las 18:00, viva un nuevo momento en forma de calendario de Adviento gigante. Una ventana del Hôtel de Ville se iluminará para revelar una sorpresa inédita: un espectáculo, cantos, acrobacias… cada día tendrá su cuota de sorpresas.

