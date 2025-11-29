Noël à Caen Marché de Nöel Caen

Noël à Caen Marché de Nöel

Laissez-vous emporter par la magie de Noël !

Artisanat, douceurs sucrées, boissons chaudes et animations attendent petits et grands sur le marché de Noël. C’est l’occasion idéale pour dénicher un cadeau unique et de qualité, réalisé par des artisans passionnés.

Côté saveurs, les chalets gourmands sauront ravir toutes les envies fruits de mer, sandwichs à la raclette ou encore gaufres liégeoises, de quoi se régaler dans une ambiance conviviale.

Le marché s’anime tout au long de la journée orgue de barbarie, ateliers de fabrication de bonhommes de neige, sans oublier les prestations des élèves du Conservatoire et de l’Orchestre de Caen.

Venez partager la chaleur et la féérie du marché de Noël !

Le chalet du Père Noël !

Cette année, il a décidé de s’installer boulevard Maréchal-Leclerc pour accueillir les enfants les mercredis, samedis et dimanches après-midis, de 15h à 19h, jusqu’au 24 décembre (Fermeture à 16h le 24 décembre). Et les mercredis 11 et 17 de 16h à 19h et le mercredi 24 de 14h à 16h, le lutin photographe organise des séances photos avec le Père Noël et offre la photo aux enfants. .

Place de la République Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 29 99 99

English : Noël à Caen Marché de Nöel

Let yourself be carried away by the magic of Christmas!

Crafts, sweet treats, hot drinks and entertainment await young and old at the Christmas market. It’s the perfect opportunity to find a unique, high-quality gift, made by passionate craftspeople.

German : Noël à Caen Marché de Nöel

Lassen Sie sich von der Magie der Weihnacht mitreißen!

Kunsthandwerk, süße Leckereien, heiße Getränke und Unterhaltung erwarten Groß und Klein auf dem Weihnachtsmarkt. Es ist die ideale Gelegenheit, um ein einzigartiges und hochwertiges Geschenk zu finden, das von passionierten Handwerkern hergestellt wurde.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla magia del Natale!

Artigianato, dolciumi, bevande calde e intrattenimento attendono grandi e piccini al mercatino di Natale. È l’occasione perfetta per trovare un regalo unico e di qualità, realizzato da artigiani appassionati.

Espanol :

Déjese llevar por la magia de la Navidad

Artesanía, dulces, bebidas calientes y entretenimiento esperan a grandes y pequeños en el mercado navideño. Es la ocasión perfecta para encontrar un regalo único y de calidad, hecho por artesanos apasionados.

