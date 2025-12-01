Noël à Caen Parade de Noël Caen

Noël à Caen Parade de Noël

Rue de Strasbourg Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Voyage en Gnomiky !

À quelques jours de Noël, embarquez pour un voyage extraordinaire en Gnomiky, un minuscule pays voisin de la Laponie, tout droit sorti de l’imaginaire de la compagnie Remue Ménage.

Rencontrez ses habitants poilus, musiciens hors du commun et géants magiques, qui feront vibrer le centre-ville au rythme d’une fanfare fantastique.

Le grand départ de ce défilé enchanteur sera donné à 17 h, à l’angle de la rue de Strasbourg et de la rue Jean-Eudes. .

Rue de Strasbourg Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 41 00

English : Noël à Caen Parade de Noël

Just a few days before Christmas, embark on an extraordinary journey to Gnomiky, a tiny neighboring country of Lapland, straight from the imagination of the Remue Ménage company.

Meet its hairy inhabitants, extraordinary musicians and magical giants, who will bring the city center to life.

German : Noël à Caen Parade de Noël

Einige Tage vor Weihnachten können Sie sich auf eine außergewöhnliche Reise nach Gnomiky begeben, einem winzigen Land in der Nähe Lapplands, das direkt aus der Fantasie des Ensembles Remue Ménage entsprungen ist.

Lernen Sie die haarigen Bewohner, die außergewöhnlichen Musiker und die magischen Riesen kennen, die das Stadtzentrum zum Beben bringen werden.

Italiano :

Pochi giorni prima di Natale, intraprendete un viaggio straordinario a Gnomiky, un piccolo paese vicino alla Lapponia, direttamente dalla fantasia della compagnia Remue Ménage.

Incontrate i suoi abitanti pelosi, gli straordinari musicisti e i magici giganti che animeranno il centro del paese.

Espanol :

A pocos días de Navidad, embárquese en un extraordinario viaje a Gnomiky, un diminuto país vecino de Laponia, salido directamente de la imaginación de la compañía Remue Ménage.

Conozca a sus peludos habitantes, extraordinarios músicos y mágicos gigantes, que darán vida al centro de la ciudad.

L’événement Noël à Caen Parade de Noël Caen a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Caen la Mer