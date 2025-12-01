Noël à Campbon

6 Chemin des Écoliers Campbon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Balade en fanfare par les WestCostars et spectacle son et lumière Nos nuits étoilées à partir de 18h. Concert de Vintage Cover à 19h30, et présence du Père-Noël.

Evènement proposé par la mairie de Campbon. .

6 Chemin des Écoliers Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 55 00

English :

L’événement Noël à Campbon Campbon a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay