Noël à Chantelle

Salle des Fêtes Chardonnnet Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Vivez la magie de Noël à Chantelle le 20 décembre dès 14h ! Spectacle, arrivée du Père Noël, feu d’artifice, repas festif et soirée dansante une journée inoubliable pour petits et grands !

.

Salle des Fêtes Chardonnnet Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 62 21

English :

Experience the magic of Christmas in Chantelle on December 20 from 2pm! A show, Santa’s arrival, fireworks, a festive meal and dancing: an unforgettable day for young and old alike!

L’événement Noël à Chantelle Chantelle a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme Val de Sioule