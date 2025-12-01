Noël à Chantelle Chantelle
Noël à Chantelle Chantelle samedi 20 décembre 2025.
Noël à Chantelle
Salle des Fêtes Chardonnnet Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Vivez la magie de Noël à Chantelle le 20 décembre dès 14h ! Spectacle, arrivée du Père Noël, feu d’artifice, repas festif et soirée dansante une journée inoubliable pour petits et grands !
.
Salle des Fêtes Chardonnnet Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 62 21
English :
Experience the magic of Christmas in Chantelle on December 20 from 2pm! A show, Santa’s arrival, fireworks, a festive meal and dancing: an unforgettable day for young and old alike!
L’événement Noël à Chantelle Chantelle a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme Val de Sioule