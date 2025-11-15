Noël à Concarneau Concarneau

Noël à Concarneau

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-28

2025-12-12

Village de Noël composé de 8 chalets.

4 alimentaires et 4 artisans créateurs bijoux, couture zéro déchet, vannerie, savons, bougies, peintures, des sacs et accessoires issus du nautisme, des ventes de cafés, thés, herboristerie.+ stands des comités de jumelage

Programme d ‘animations à venir .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne

