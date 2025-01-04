Noël à Confolens La Patinoire Confolens

Noël à Confolens La Patinoire

les halles Confolens Charente

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

30 minutes

Date : 
Début : 2025-12-19 10:00:00
fin : 2025-01-04 19:00:00

Début : 2025-12-19 10:00:00

fin : 2025-01-04 19:00:00

Date(s) :

2025-12-19

La patinoire, un rendez-vous pour petits et grands Elle fête son grand retour dans un décor toujours plus féerique et chaleureux.

Les jeunes retrouveront avec plaisir les 108m2 de glisse

.

les halles Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 94 59 contact@mairie-confolens.fr

English :

The ice rink, a rendez-vous for young and old The ice rink celebrates its comeback in an even warmer, more enchanting setting.

Youngsters will be delighted to find the 108m2 of sliding space

German :

Die Eisbahn, ein Treffpunkt für Groß und Klein Sie feiert ihre große Rückkehr in einem immer märchenhafteren und wärmeren Dekor.

Die Jugendlichen werden die 108 m2 große Eisfläche mit Freude wiederfinden

Italiano :

La pista di pattinaggio, un luogo di incontro per grandi e piccini La pista di pattinaggio festeggia il suo ritorno in un ambiente ancora più incantevole e accogliente.

I più giovani saranno felici di trovare i 108 m2 di ghiaccio scorrevole

Espanol :

La pista de hielo, punto de encuentro de grandes y pequeños La pista de hielo celebra su regreso en un marco aún más encantador y acogedor.

Los más pequeños estarán encantados con los 108 m2 de hielo deslizante

