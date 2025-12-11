Noël à Cordemais Cordemais
Noël à Cordemais Cordemais samedi 20 décembre 2025.
Noël à Cordemais
Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-20
L’association des Entrepreneurs de Cordemais présente Noël à Cordemais le samedi 20 décembre, de 10h à 18h à l’hippodrome et le dimanche 21 décembre, de 9h à 12h, à La Quincaille Rit. .
Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 27 41 23
English :
L’événement Noël à Cordemais Cordemais a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon