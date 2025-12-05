Noël à Creil | Marché de Noël Creil

Noël à Creil | Marché de Noël

Allée des Anciens Combattants Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05

Plongez dans la magie des fêtes ! Le Marché de Noël de Creil vous ouvre ses portes pour trois jours enchantés, du 5 au 7 décembre, devant l’espace culturel de la Faïencerie.

Son inauguration aura lieu le vendredi 5 décembre à 18h et sera accompagné d’un lancement des illuminations. Une quinzaine de chalets seront installés allée des Anciens Combattants. C’est l’occasion parfaite pour dénicher des cadeaux uniques tout en soutenant les artisans et producteurs locaux. Douceurs sucrées, bijoux, décorations, parfums, cuir, miel, vêtements, produits bio autant de merveilles à explorer et savourer !

Et ce n’est pas tout ! Une patinoire vous attend pour des instants de glisse en famille ou entre amis, et des balades en calèche ajouteront une touche de féérie à votre visite.

Le Marché de Noël est organisé en partenariat avec Rotary Club de Lamorlaye Grand Bassin Creillois, pour des fêtes sous le signe de la solidarité et de la convivialité.

Plongez dans la magie des fêtes ! Le Marché de Noël de Creil vous ouvre ses portes pour trois jours enchantés, du 5 au 7 décembre, devant l’espace culturel de la Faïencerie.

Son inauguration aura lieu le vendredi 5 décembre à 18h et sera accompagné d’un lancement des illuminations. Une quinzaine de chalets seront installés allée des Anciens Combattants. C’est l’occasion parfaite pour dénicher des cadeaux uniques tout en soutenant les artisans et producteurs locaux. Douceurs sucrées, bijoux, décorations, parfums, cuir, miel, vêtements, produits bio autant de merveilles à explorer et savourer !

Et ce n’est pas tout ! Une patinoire vous attend pour des instants de glisse en famille ou entre amis, et des balades en calèche ajouteront une touche de féérie à votre visite.

Le Marché de Noël est organisé en partenariat avec Rotary Club de Lamorlaye Grand Bassin Creillois, pour des fêtes sous le signe de la solidarité et de la convivialité. .

Allée des Anciens Combattants Creil 60100 Oise Hauts-de-France

English :

Dive into the magic of the festive season! Creil’s Christmas Market opens its doors to you for three enchanting days, from December 5 to 7, in front of the Espace Culturel de la Faïencerie.

The inauguration will take place on Friday, December 5 at 6pm, and will be accompanied by the launch of the illuminations. Some fifteen chalets will be set up in the allée des Anciens Combattants. It’s the perfect opportunity to unearth unique gifts while supporting local artisans and producers. Sweet treats, jewelry, decorations, perfumes, leather, honey, clothing, organic products: so many wonders to explore and savor!

And that’s not all! An ice-skating rink awaits you for moments of fun with family and friends, and horse-drawn carriage rides add a touch of enchantment to your visit.

The Christmas Market is organized in partnership with the Rotary Club of Lamorlaye Grand Bassin Creillois, for festive celebrations in a spirit of solidarity and conviviality.

German :

Tauchen Sie ein in den Zauber der Festtage! Der Weihnachtsmarkt von Creil öffnet seine Pforten für drei zauberhafte Tage vom 5. bis 7. Dezember vor dem Kulturraum der Faïencerie.

Die Eröffnung findet am Freitag, den 5. Dezember um 18 Uhr statt und wird von der Eröffnung der Beleuchtung begleitet. Etwa 15 Chalets werden in der Allée des Anciens Combattants aufgestellt. Dies ist die perfekte Gelegenheit, um einzigartige Geschenke zu finden und gleichzeitig die lokalen Handwerker und Produzenten zu unterstützen. Süße Leckereien, Schmuck, Dekorationen, Parfüms, Leder, Honig, Kleidung, Bioprodukte es gibt viel zu entdecken und zu genießen!

Und das ist noch nicht alles! Eine Eisbahn wartet auf Sie, um mit der Familie oder mit Freunden ins Rutschen zu kommen, und Kutschfahrten verleihen Ihrem Besuch einen märchenhaften Touch.

Der Weihnachtsmarkt wird in Zusammenarbeit mit dem Rotary Club de Lamorlaye Grand Bassin Creillois organisiert, um ein Fest im Zeichen der Solidarität und Geselligkeit zu feiern.

Italiano :

Tuffatevi nella magia delle feste! Il Mercatino di Natale di Creil vi apre le porte per tre giorni incantevoli, dal 5 al 7 dicembre, davanti al centro culturale Faïencerie.

L’inaugurazione avrà luogo venerdì 5 dicembre alle 18.00 e sarà accompagnata dal lancio delle luminarie. Una quindicina di chalet saranno allestiti nell’allée des Anciens Combattants. È l’occasione perfetta per trovare regali unici e sostenere gli artigiani e i produttori locali. Dolci, gioielli, decorazioni, profumi, cuoio, miele, vestiti, prodotti biologici: c’è molto da scoprire e da gustare!

E non è tutto! Una pista di pattinaggio vi aspetta per trascorrere momenti di glacialità con la famiglia e gli amici, mentre le gite in carrozza a cavallo aggiungono un tocco di incanto alla vostra visita.

Il Mercatino di Natale è organizzato in collaborazione con il Rotary Club di Lamorlaye Grand Bassin Creillois, per festeggiare in uno spirito di solidarietà e convivialità.

Espanol :

¡Sumérjase en la magia de las fiestas! El Mercado de Navidad de Creil le abre sus puertas durante tres encantadores días, del 5 al 7 de diciembre, frente al centro cultural Faïencerie.

La inauguración tendrá lugar el viernes 5 de diciembre a las 18:00 horas, e irá acompañada del lanzamiento de las iluminaciones. Se instalarán una quincena de chalets en la allée des Anciens Combattants. Es la ocasión perfecta para encontrar regalos únicos y apoyar a los artesanos y productores locales. Dulces, joyas, adornos, perfumes, cuero, miel, ropa, productos ecológicos: ¡hay mucho por descubrir y disfrutar!

Y eso no es todo Una pista de patinaje le espera para disfrutar de momentos de patinaje sobre hielo con la familia y los amigos, y los paseos en coche de caballos añaden un toque de encanto a su visita.

El Mercado de Navidad se organiza en colaboración con el Rotary Club de Lamorlaye Grand Bassin Creillois, para celebrar las fiestas en un espíritu de solidaridad y convivencia.

L’événement Noël à Creil | Marché de Noël Creil a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Creil Sud Oise