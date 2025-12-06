Noël à Crouzilles Karaoké, dîner, musique Crouzilles

Noël à Crouzilles Karaoké, dîner, musique

Rue de la Tuilerie Crouzilles Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez fêter la magie de Noël à Crouzilles !

La soirée démarrera par un karaoké, suivi du dîner (15 €, sur réservation, par téléphone ou mail robinalexandra@yahoo.fr) avant l’animation musicale assurée par Wes & Co, le tout dans une ambiance conviviale et festive, en famille ou entre amis !

Venez fêter la magie de Noël à Crouzilles !

La soirée démarrera par un karaoké, suivi du dîner (15 €, sur réservation, par téléphone ou mail robinalexandra@yahoo.fr) avant l’animation musicale assurée par Wes & Co, le tout dans une ambiance conviviale et festive, en famille ou entre amis ! 15 .

Rue de la Tuilerie Crouzilles 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 95 71 68 57

English :

Come and celebrate the magic of Christmas in Crouzilles!

The evening will kick off with karaoke, followed by dinner (15?, reservation required, by phone or e-mail: robinalexandra@yahoo.fr) and musical entertainment by Wes & Co, all in a friendly, festive atmosphere, with family or friends!

German :

Feiern Sie den Zauber von Weihnachten in Crouzilles!

Der Abend beginnt mit Karaoke, gefolgt vom Abendessen (15?, Reservierung erforderlich, per Telefon oder E-Mail: robinalexandra@yahoo.fr) vor der musikalischen Unterhaltung durch Wes & Co. Das Ganze findet in einer freundlichen und festlichen Atmo

Italiano :

Venite a festeggiare la magia del Natale a Crouzilles!

La serata si aprirà con il karaoke, seguito dalla cena (15 euro, prenotazione obbligatoria, per telefono o e-mail: robinalexandra@yahoo.fr) e dall’intrattenimento musicale di Wes & Co, il tutto in un’atmosfera amichevole e festosa, con la famig

Espanol :

Celebre la magia de la Navidad en Crouzilles

La velada empezará con un karaoke, seguido de una cena (15 €, previa reserva, por teléfono o correo electrónico: robinalexandra@yahoo.fr) y la animación musical de Wes & Co, todo ello en un ambiente agradable y festivo, ¡en familia o con amigos!

L’événement Noël à Crouzilles Karaoké, dîner, musique Crouzilles a été mis à jour le 2025-11-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme