Noël à Dampierre Saumur

Noël à Dampierre
493 route de Montsoreau Saumur Maine-et-Loire
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
2025-12-17
Chers enfants, avez-vous été sages cette année ?
Si oui, préparez-vous à une belle surprise à partir de 15h30, le Père Noël viendra spécialement à Dampierre-sur-Loire pour vous rencontrer !
Au programme jeux en bois et goûter, le cadre parfait pour lui confier votre liste de cadeaux et partager un moment magique.
[En collaboration avec la commune déléguée de Dampierre-sur-Loire.]
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 17 décembre 2025 de 14h à 17h. .
English :
Dear children, have you been good this year?
