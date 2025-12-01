Noël à Dampierre

493 route de Montsoreau Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Chers enfants, avez-vous été sages cette année ?

Si oui, préparez-vous à une belle surprise à partir de 15h30, le Père Noël viendra spécialement à Dampierre-sur-Loire pour vous rencontrer !

Au programme jeux en bois et goûter, le cadre parfait pour lui confier votre liste de cadeaux et partager un moment magique.

[En collaboration avec la commune déléguée de Dampierre-sur-Loire.]

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 17 décembre 2025 de 14h à 17h. .

493 route de Montsoreau Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

Dear children, have you been good this year?

L’événement Noël à Dampierre Saumur a été mis à jour le 2025-12-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME