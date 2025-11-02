Noël à Emmaüs Haguenau
Noël à Emmaüs
99 route de Bischwiller Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-11-02 14:00:00
fin : 2025-11-02 17:00:00
2025-11-02
Décorations de Noël, sapins, guirlandes électriques, jouets…
99 route de Bischwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 80 33
English :
Christmas decorations, Christmas trees, tinsel, toys…
German :
Weihnachtsdekorationen, Bäume, Lichterketten, Spielzeug…
Italiano :
Decorazioni natalizie, alberi di Natale, orpelli, giocattoli…
Espanol :
Adornos navideños, árboles de Navidad, espumillón, juguetes…
L'événement Noël à Emmaüs Haguenau a été mis à jour le 2025-09-10