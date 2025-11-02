Noël à Emmaüs Haguenau

Noël à Emmaüs

99 route de Bischwiller Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-11-02 14:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

2025-11-02

Décorations de Noël, sapins, guirlandes électriques, jouets…

99 route de Bischwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 80 33

English :

Christmas decorations, Christmas trees, tinsel, toys…

German :

Weihnachtsdekorationen, Bäume, Lichterketten, Spielzeug…

Italiano :

Decorazioni natalizie, alberi di Natale, orpelli, giocattoli…

Espanol :

Adornos navideños, árboles de Navidad, espumillón, juguetes…

L’événement Noël à Emmaüs Haguenau a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau