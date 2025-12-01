Noël à Entrains-sur-Nohain Village Entrains-sur-Nohain
Noël à Entrains-sur-Nohain
Village Place Saint-Sulpice Entrains-sur-Nohain Nièvre
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 22:00:00
2025-12-20
L’association Intaranum vous invite à Noël à Entrains Bar à soupes, vin chaud et chocolat, marrons chauds, spectacle de Noël, passage du Père Noël, Secret Santa… et bien d’autres surprises .
Village Place Saint-Sulpice Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté intaranum.asso@gmail.com
