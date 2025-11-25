Noël à Espalion Espalion
Maquillage pour enfants, châtaignes, animations…Espalion fête Noël pour les familles !
Samedi 20 décembre
Déambulation La Rue qui Chante , Orgue de Barbarie, de 10h à 17h dans les rues de la ville.
Jeu de piste l’enquête des lutins de Noël (3 à 10 ans inscription avant le 17/12 au 05 65 51 10 40)
Concert de Noël de l’école de musique, à 11h, dans le hall de la mairie
Flash Mob de l’école de Danse dans les rues de la ville, départ à 14h30
Photos avec le père Noël et maquillage pour enfants, de 14h30 à 16h30, place du marché
Boom de Noël, ouvert à tous les enfants, de 15h à 17h, place du marché
Défilé aux Flambeaux suivi d’un Conte de Noël, à 17h, départ place de la mairie et arrivé au jardin des Ursulines
Parc de Jeux gonflable, de 10h à 18h au Centre Francis Poulenc par passion modélisme (7€/entrée)
Mur d’Escalade, de 10h à 18h sur le parvis de la mairie
Dimanche 21 décembre
Défilé des lutins danseurs, à 10h30, 11h45, 14h, 15h15 et 16h30 dans les rues du centre-ville
Parade Magic Christmas Band, défilé dans les rues à 11h, 14h30 et 15h45
Déambulation de la Banda Les Souvenirs de Nestor de 11h à 14h dans les rues de la ville
Jeu de piste l’enquête des lutins de Noël (3 à 10 ans inscription avant le 17/12 au 05 65 51 10 40)
Promenade en calèche de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30, parvis de la mairie
Sculpteur de ballons de 11h à 12h et de 14h à 17h, défilé dans les rues du centre-ville
Distribution de friandises par le Père Noël à 16h, place du Marché
Parc de Jeux gonflable, de 10h à 18h au Centre Francis Poulenc par passion modélisme (7€/entrée)
Mur d’Escalade, de 10h à 18h sur le parvis de la mairie
Et aussi, stand de maquillage, grillés de châtaigne, vente de crêpes…
Lundi 22 décembre
Séance de cinéma gratuite au cinéma le Rex film d’animation Mission Père Noël à 14h
Et du 1er au 20 décembre dépose ta lettre au Père Noël dans le Hall de la Mairie ! .
English :
Make-up for children, chestnuts, entertainment…Espalion celebrates Christmas for families!
German :
Kinderschminken, Kastanien, Animationen… Espalion feiert Weihnachten für die Familien!
Italiano :
Face painting per i bambini, castagne, animazione… Espalion festeggia il Natale per le famiglie!
Espanol :
Pintacaras para los niños, castañas, animación… ¡Espalión celebra la Navidad en familia!
