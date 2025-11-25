Noël à Espalion

Espalion Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-20

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-20

Maquillage pour enfants, châtaignes, animations…Espalion fête Noël pour les familles !

Samedi 20 décembre

Déambulation La Rue qui Chante , Orgue de Barbarie, de 10h à 17h dans les rues de la ville.

Jeu de piste l’enquête des lutins de Noël (3 à 10 ans inscription avant le 17/12 au 05 65 51 10 40)

Concert de Noël de l’école de musique, à 11h, dans le hall de la mairie

Flash Mob de l’école de Danse dans les rues de la ville, départ à 14h30

Photos avec le père Noël et maquillage pour enfants, de 14h30 à 16h30, place du marché

Boom de Noël, ouvert à tous les enfants, de 15h à 17h, place du marché

Défilé aux Flambeaux suivi d’un Conte de Noël, à 17h, départ place de la mairie et arrivé au jardin des Ursulines

Parc de Jeux gonflable, de 10h à 18h au Centre Francis Poulenc par passion modélisme (7€/entrée)

Mur d’Escalade, de 10h à 18h sur le parvis de la mairie

Dimanche 21 décembre

Défilé des lutins danseurs, à 10h30, 11h45, 14h, 15h15 et 16h30 dans les rues du centre-ville

Parade Magic Christmas Band, défilé dans les rues à 11h, 14h30 et 15h45

Déambulation de la Banda Les Souvenirs de Nestor de 11h à 14h dans les rues de la ville

Jeu de piste l’enquête des lutins de Noël (3 à 10 ans inscription avant le 17/12 au 05 65 51 10 40)

Promenade en calèche de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30, parvis de la mairie

Sculpteur de ballons de 11h à 12h et de 14h à 17h, défilé dans les rues du centre-ville

Distribution de friandises par le Père Noël à 16h, place du Marché

Parc de Jeux gonflable, de 10h à 18h au Centre Francis Poulenc par passion modélisme (7€/entrée)

Mur d’Escalade, de 10h à 18h sur le parvis de la mairie

Et aussi, stand de maquillage, grillés de châtaigne, vente de crêpes…

Lundi 22 décembre

Séance de cinéma gratuite au cinéma le Rex film d’animation Mission Père Noël à 14h

Et du 1er au 20 décembre dépose ta lettre au Père Noël dans le Hall de la Mairie ! .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 10 38

English :

Make-up for children, chestnuts, entertainment…Espalion celebrates Christmas for families!

German :

Kinderschminken, Kastanien, Animationen… Espalion feiert Weihnachten für die Familien!

Italiano :

Face painting per i bambini, castagne, animazione… Espalion festeggia il Natale per le famiglie!

Espanol :

Pintacaras para los niños, castañas, animación… ¡Espalión celebra la Navidad en familia!

L’événement Noël à Espalion Espalion a été mis à jour le 2025-11-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)