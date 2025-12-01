Noël à Fécamp

Fécamp Seine-Maritime

Début : Vendredi 2025-12-01

fin : 2025-12-31

2025-12-01

Marchés de Noël, déambulations, ateliers pour enfants, spectacles et parades tout un programme pour émerveiller petits et grands !

DES MARCHÉS POUR TOUS LES GOÛTS

Le coup d’envoi sera donné les 5, 6 et 7 décembre avec le Marché de Noël européen à la salle de l’Union. Une trentaine d’exposants y proposeront produits artisanaux et spécialités venues d’ailleurs, dans une ambiance conviviale.

Le week-end suivant, du 12 au 14 décembre, c’est la place Bellet et le pourtour du marché qui accueilleront le grand marché de Noël fécampois. Les artisans, commerçants et associations locales y présenteront leurs créations, tandis que les enfants profiteront d’animations proposées par le service jeunesse de la Ville ateliers de maquillage, décorations, manège Charivari et même promenade et présence du Père-Noël.

Le samedi 13 décembre s’annonce animé avec les spectacles de bulles géantes, les déambulations de mascottes, les chorales d’écoles primaires et la grande parade des Pères Noël organisée par l’Association des Motards des Hautes-Falaises.

Le lendemain, place à la musique avec la compagnie du Triporteur et son spectacle Noël chante Noël, suivi de plusieurs séances de mapping vidéo sur la façade de la cour de l’Hôtel de Ville.

LES GRANDES DATES

Les festivités débuteront officiellement le vendredi 5 décembre à 18h30, place des Ducs Richard, avec l’inauguration des illuminations et la remise du prix du Sapin d’Or , concours du plus beau sapins des écoles fécampoises. Mascottes, chants de Noël et présence du Père Noël animeront la soirée.

La féérie continuera tout au long du mois, en centre-ville

Mercredi 10 décembre, le Twirling Club Les Albatros.

Mercredi 17 décembre, la compagnie Remue Ménage offrira une grande parade poétique, Légendaires, peuplée de renards lumineux, danseurs et acrobates.

Samedi 20 décembre, place à la lumière avec les majestueux Papillons géants.

Lundi 22 décembre, séance photo spéciale avec Annie Gazé, suivie du conte musical Miss Alice Pain d’Épices et le secret des Rennes.

Mardi 23 décembre, la compagnie Rêve de scène proposera une lecture théâtralisée de Noël.

GEEK OVER, DISNEY ET CONTES POUR ENFANTS

Les amateurs de jeux vidéo auront aussi leur moment de fête avec le salon Geek Over’n Over, du 22 au 31 décembre au cinéma Le Grand Large et à la Maison des Projets. Ce salon de retrogaming retracera l’évolution du jeu vidéo de 1987 à nos jours, entre flippers, bornes d’arcade et tournois.

Le 29 décembre, les familles pourront découvrir Zootopie 2 lors de l’événement “Mon après-midi Disney”, suivi d’un goûter en présence de mascottes. (sur tirage au sort).

La bibliothèque municipale n’est pas en reste ateliers de lettres au Père Noël, lectures pour les tout-petits, et spectacle de contes Le Veilleur de Noël rythmeront les premières semaines de décembre.

ET JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE, LES ENFANTS POURRONT DÉPOSER LEURS LETTRES AU PÈRE NOËL DANS LES BOÎTES INSTALLÉES AU PETIT PARC LE 5 DÉCEMBRE, PLACE BELLET PENDANT LE MARCHÉ DE NOËL, ET DANS LE HALL DE L’HÔTEL DE VILLE.

UNE VILLE ENTIÈRE EN FÊTE

Les festivités s’étendront aussi aux quartiers Maison du Port, les 5 et 6 décembre, Maison Saint-Jacques, le 17 décembre ; Maison du Ramponneau, le 23 décembre. .

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie

