Noël à Fouesnant Boom des mômes 2025 Place Charles de Gaulle Fouesnant

Noël à Fouesnant Boom des mômes 2025

Place Charles de Gaulle Centre-ville Fouesnant Finistère

Début : 2025-12-22 15:00:00

fin : 2025-12-22 17:00:00

2025-12-22

Boum des mômes

De 15h à 17h00, musique électronique et variétés internationales, sur la piste de rollers (sans les patins). Gratuit.

Marché de Noël ouvert de 14h30 à 20h00

Artisans, artistes, créateurs et auteurs vous accueillent dans les chalets du Marché de Noël.

Tous les jours café, thé, vin chaud, chocolat chaud, bière et autres douceurs de Noël. Au menu saucissons, crêpes, huîtres, spécialités bretonnes et antillaises… Confiseries, glaces, gaufres, chichis, barbe à papa, pommes d’amour, beignets…

Piste de rollers

Entrée gratuite, à partir de 3 ans.

Manège pour les enfants .

