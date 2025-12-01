Noël à Fouesnant Feu d’artifice 2025 Place Charles de Gaulle Fouesnant

Noël à Fouesnant Feu d’artifice 2025

Place Charles de Gaulle Centre-ville Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Feu d’artifice à 18h30

Marché de Noël ouvert de 14h30 à 21h30

Artisans, artistes, créateurs et auteurs vous accueillent dans les chalets du Marché de Noël.

Tous les jours café, thé, vin chaud, chocolat chaud, bière et autres douceurs de Noël. Au menu saucissons, crêpes, huîtres, spécialités bretonnes et antillaises… Confiseries, glaces, gaufres, chichis, barbe à papa, pommes d’amour, beignets…

Piste de rollers

Entrée gratuite, à partir de 3 ans.

Initiation aux rollers

De 13h30 à 14h30, sans inscription, à partir de 5 ans Gratuit. Renseignements associations@ville-fouesnant.fr

Manège pour les enfants

Exposants dans les chalets

Antique et en toque Bar à huîtres, champagne, vins, bières

Bigoud’n’ crêpes Crêpes, cocktails Food caravan

Confiseries Gouin Confiserie, pommes d’amour …

Claudi Bretzels faits maison sucrés et salés, sandwichs raclette…

Chez Dada Tropik Accras de morue maison, chocolat chaud antillais, rhum arrangé et épices

Les Délices de Carole Saucissons catalans et planches apéro

Braedele Biscuitière spécialisée dans les petits gâteaux traditionnels de Noël.

Tizao Cosmétiques artisanaux et naturels

Cidrerie Maison de Perguet Cidre, jus de pomme, vinaigre de cidre, eau de vie, apéritif à base d’eau de vie de cidre, goodies, miel.

Jumelage sportif Fouesnant Meerbusch Décorations de Noël faites maison

Secours Catholique du Pays fouesnantais Petits objets faits main pour la maison (lingettes, paniers, sacs à pain, sacs banane, doudous… décorations de Noël faites main, objets du Secours catholique (bougies, crèches, calendriers de l’Avent…).

Tatakréa Confection d’objets en tissu et en bois.

Anna Carola création bougies, crochet, décorations de Noël…

L’Atelier Nalba.ëlla Bijoux, porte-clés et grigris pour téléphones en perles acryliques, bois et pierres naturelles. Fait main.

Maison Lagateliere articles de décoration, bijoux artisanaux. Créations uniques.

Korengane Kréations broderie et couture .

Place Charles de Gaulle Centre-ville Fouesnant 29170 Finistère Bretagne

