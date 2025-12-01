Noël à Fouesnant Feu d’artifice 2025 Place Charles de Gaulle Fouesnant
Noël à Fouesnant Feu d’artifice 2025
Place Charles de Gaulle Centre-ville Fouesnant Finistère
Début : 2025-12-20 18:30:00
Feu d’artifice à 18h30
Marché de Noël ouvert de 14h30 à 21h30
Artisans, artistes, créateurs et auteurs vous accueillent dans les chalets du Marché de Noël.
Tous les jours café, thé, vin chaud, chocolat chaud, bière et autres douceurs de Noël. Au menu saucissons, crêpes, huîtres, spécialités bretonnes et antillaises… Confiseries, glaces, gaufres, chichis, barbe à papa, pommes d’amour, beignets…
Piste de rollers
Entrée gratuite, à partir de 3 ans.
Initiation aux rollers
De 13h30 à 14h30, sans inscription, à partir de 5 ans Gratuit. Renseignements associations@ville-fouesnant.fr
Manège pour les enfants
Exposants dans les chalets
Antique et en toque Bar à huîtres, champagne, vins, bières
Bigoud’n’ crêpes Crêpes, cocktails Food caravan
Confiseries Gouin Confiserie, pommes d’amour …
Claudi Bretzels faits maison sucrés et salés, sandwichs raclette…
Chez Dada Tropik Accras de morue maison, chocolat chaud antillais, rhum arrangé et épices
Les Délices de Carole Saucissons catalans et planches apéro
Braedele Biscuitière spécialisée dans les petits gâteaux traditionnels de Noël.
Tizao Cosmétiques artisanaux et naturels
Cidrerie Maison de Perguet Cidre, jus de pomme, vinaigre de cidre, eau de vie, apéritif à base d’eau de vie de cidre, goodies, miel.
Jumelage sportif Fouesnant Meerbusch Décorations de Noël faites maison
Secours Catholique du Pays fouesnantais Petits objets faits main pour la maison (lingettes, paniers, sacs à pain, sacs banane, doudous… décorations de Noël faites main, objets du Secours catholique (bougies, crèches, calendriers de l’Avent…).
Tatakréa Confection d’objets en tissu et en bois.
Anna Carola création bougies, crochet, décorations de Noël…
L’Atelier Nalba.ëlla Bijoux, porte-clés et grigris pour téléphones en perles acryliques, bois et pierres naturelles. Fait main.
Maison Lagateliere articles de décoration, bijoux artisanaux. Créations uniques.
Korengane Kréations broderie et couture .
Place Charles de Gaulle Centre-ville Fouesnant 29170 Finistère Bretagne
