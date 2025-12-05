Noël à Fouesnant le programme du 05 au 28 décembre 2025 Place Charles de Gaulle Fouesnant

Noël à Fouesnant le programme du 05 au 28 décembre 2025

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-28

2025-12-05

Du 5 au 28 décembre, le Marché de Noël s’installe à Fouesnant.

Tous les jours la piste de rollers est accessible gratuitement à partir de 3 ans.

Artisans, artistes, créateurs et auteurs vous invitent à découvrir leurs univers.

Tous les jours, régalez-vous, les associations et les commerçants vous proposent des crêpes, du café, du thé, du vin chaud ou du chocolat chaud, mais aussi des saucissons, spécialités bretonnes et antillaises… Le Père Noël, les animations…

La piste de roller est installée au cœur du marché de Noël.

L’entrée est gratuite. Elle est accessible à partir de 3 ans. Les rollers sont prêtés (mais il est possible d’apporter ses propres rollers). Le port d’équipements de protection est fortement recommandé (prêt possible également sur place). A noter que les mineurs sont sous la responsabilité des parents.

Des initiation aux rollers vous sont proposées gratuitement par le Roller Skating Foen, à partir de 5 ans, sans inscription Mercredi 10 décembre de 13h30 à 14h30, mercredi 17 décembre de 13h30 à 14h30 et samedi 20 décembre de 13h30 à 14h30. .

Place Charles de Gaulle Centre-ville Fouesnant 29170 Finistère Bretagne

