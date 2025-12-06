Noël à Freysselines Freysselines Chaumeil

Noël à Freysselines

Freysselines, 4 Route de Beyssac, Chaumeil, Corrèze

23 décembre 2025

fin : 2025-12-23

2025-12-23

Atelier créatif de Noël ouvert aux enfants de 3 à 15 ans, goûter compris, chaque enfant repart avec sa création de Noël. Sur inscription 10 €/pers, pour les jeunes enfants accompagnés une entrée pour un adulte est offerte.

A 16 h, arrivée du Père Noël accompagné de son alpaga, animation gratuite ouverte à tous. .

Freysselines 4 Route de Beyssac Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 13 84 38

