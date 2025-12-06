Noël à Freysselines Freysselines Chaumeil
Noël à Freysselines Freysselines Chaumeil mardi 23 décembre 2025.
Noël à Freysselines
Freysselines 4 Route de Beyssac Chaumeil Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Atelier créatif de Noël ouvert aux enfants de 3 à 15 ans, goûter compris, chaque enfant repart avec sa création de Noël. Sur inscription 10 €/pers, pour les jeunes enfants accompagnés une entrée pour un adulte est offerte.
A 16 h, arrivée du Père Noël accompagné de son alpaga, animation gratuite ouverte à tous. .
Freysselines 4 Route de Beyssac Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 13 84 38
English :
L’événement Noël à Freysselines Chaumeil a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières