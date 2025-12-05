Noël à Fuveau cours Victor Leydet Fuveau

Noël à Fuveau

Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025. cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau Bouches-du-Rhône

Fuveau fête Noël les 5, 6 et 7 décembre 2025 marché de Noël, animations pour enfants, déambulations, Père Noël, poney, maquillage et concert de Tizia. Illuminations, crèche participative et ambiance féérique tout le week-end !

Du 5 au 7 décembre 2025, Fuveau s’illumine pour un week-end magique.



Le vendredi, défilé pastoralier, inauguration de la crèche participative et lancement des illuminations ouvrent les festivités.



Samedi et dimanche, le marché de Noël s’installe sur le Cours Victor Leydet et le Bd Loubet, avec de nombreux exposants et une ambiance chaleureuse. Tout le week-end présence du Père Noël, photos, balades à poney, ateliers maquillage et déambulations festives.



Temps fort un concert de Noël exceptionnel de la chanteuse Tizia, le samedi à 17h.

Un rendez-vous incontournable pour plonger dans la magie des fêtes à Fuveau. .

English :

Fuveau celebrates Christmas on December 5, 6 and 7, 2025: Christmas market, children’s entertainment, Santa Claus, pony rides, face painting and a concert by Tizia. Illuminations, participatory nativity scenes and a magical atmosphere all weekend long!

German :

Fuveau feiert Weihnachten am 5., 6. und 7. Dezember 2025: Weihnachtsmarkt, Kinderanimationen, Umzüge, Weihnachtsmann, Ponyreiten, Schminken und ein Konzert von Tizia. Illuminationen, Mitmachkrippe und märchenhafte Stimmung das ganze Wochenende über!

Italiano :

Fuveau festeggia il Natale il 5, 6 e 7 dicembre 2025, con un mercatino di Natale, animazione per bambini, Babbo Natale, passeggiate su pony, face painting e un concerto di Tizia. Illuminazioni, lettini partecipativi e un’atmosfera magica per tutto il weekend!

Espanol :

Fuveau celebra la Navidad los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2025, con un mercado navideño, animación infantil, Papá Noel, paseos en poni, pintacaras y un concierto de Tizia. Iluminaciones, cunas participativas y un ambiente mágico durante todo el fin de semana

