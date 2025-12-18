Noël à Gartempe

Gartempe Creuse

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Le Comité des Loisirs de Gartempe vous propose de venir fêter Noël à Gartempe !

Au programme, à la salle des fêtes jeux de Noël, vin chaud, chocolat chaud dans une ambiance musicale.

Vous pouvez apporter vos jeux de société.

A l’Eglise, grande Crèche et décor naturel, illuminations, conte de Noël, visite de l’Eglise à la chandelle. .

Gartempe 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 95 94 72 comite.loisirs.gartempe@gmail.com

