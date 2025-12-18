Noël à Gartempe Gartempe
Noël à Gartempe Gartempe dimanche 21 décembre 2025.
Noël à Gartempe
Gartempe Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Le Comité des Loisirs de Gartempe vous propose de venir fêter Noël à Gartempe !
Au programme, à la salle des fêtes jeux de Noël, vin chaud, chocolat chaud dans une ambiance musicale.
Vous pouvez apporter vos jeux de société.
A l’Eglise, grande Crèche et décor naturel, illuminations, conte de Noël, visite de l’Eglise à la chandelle. .
Gartempe 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 95 94 72 comite.loisirs.gartempe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Noël à Gartempe
L’événement Noël à Gartempe Gartempe a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Grand Guéret