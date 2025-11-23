Noël à Guerlesquin Place du Martray Guerlesquin
Noël à Guerlesquin
Place du Martray Centre commercial Ar Roudour Guerlesquin Finistère
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
L’Union Locale des Commerçants et Artisans de Guerlesquin fête Noël
– Animations à préciser dans les différents commerces
– Photo avec le Père Noël
– Chocolat chaud offert aux enfants
Les horaires et lieux restent à préciser
– Vers 19h, sur la place de l’église accueil de la parade des camions décorés d’Okapoum autour d’un vin chaud offert à tous. .
