Noël à Guerlesquin Place du Martray Guerlesquin

Place du Martray Centre commercial Ar Roudour Guerlesquin Finistère

Début : 2025-12-20
2025-12-20

L’Union Locale des Commerçants et Artisans de Guerlesquin fête Noël
– Animations à préciser dans les différents commerces
– Photo avec le Père Noël
– Chocolat chaud offert aux enfants
Les horaires et lieux restent à préciser
– Vers 19h, sur la place de l’église accueil de la parade des camions décorés  d’Okapoum autour d’un vin chaud offert à tous.   .

