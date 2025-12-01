Noël à Guingamp animations de rues Guingamp
Noël à Guingamp animations de rues Guingamp samedi 13 décembre 2025.
Noël à Guingamp animations de rues
Place du Centre Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Du 29 novembre au 4 janvier, la Magie de Noël s’installe à Guingamp avec le village de Noël, la patinoire et le sapin magique. Nouveauté ! Le château du Père Noël. Ce samedi 13 décembre, de 15h à 18h, la calèche du Père Noël ; orgue de barbarie. A 18h, concert avec Le Chant des coquelicots 60 coquelicots géants s’illuminent à la tombée de la nuit et concert avec deux musiciens kora et violoncelle. .
Place du Centre Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
L’événement Noël à Guingamp animations de rues Guingamp a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol